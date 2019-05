Cristo Rei acolheu dois mil em encontro de Escutas

O Santuário do Cristo Rei, em Almada, iluminou-se este sábado à noite de vermelho no dia em que acolheu cerca de dois mil jovens (com idades entre os 6 e os 22 anos) que participaram nas celebrações do 96º aniversário do Corpo Nacional de Escutas.Sob o mote ‘Nós, agora!’, o encontro contou com um conjunto de jogos para os escuteiros. A iniciativa arrancou na sexta-feira com um fórum sobre o escutismo na comunidade.Ontem, na noite de despedida, ocorreu a festa escutista. Foi também acolhida a Chama do Centenário mundial dos Caminheiros/Companheiros.E por o vermelho ser a matiz dos caminheiros, o Cristo Rei foi iluminado com essa cor.Recorde-se que o Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português assinalará em 2023 um século de existência.As comemorações arrancam, contudo, um ano antes, na Jornada Mundial da Juventude, que tem Lisboa por palco em 2022.A escolha da capital portuguesa, pelo Papa Francisco, torna Lisboa o ponto de encontro para mais de um milhão de jovens católicos de todo o Mundo.O CNE é a maior associação de jovens do País, com 72 mil associados, distribuídos por cerca de 1030 agrupamentos, em todas as regiões do País.