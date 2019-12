Degradação e amianto cobrem bairro de Darque

"Estamos abandonados e vivemos em casas sem condições. A água infiltra-se nas paredes e acumula-se no chão, há fissuras por toda a parte, líquido castanho a escorrer pelas paredes dos corredores e ainda temos placas degradadas com amianto a cobrir os blocos. Várias pessoas morreram com cancro e não sabemos se foi por isso. Ninguém consegue viver assim." O lamento é de Vanda Zaib, filha de uma mulher de 77 anos que reside no bloco 8 do bairro de Darque, Viana do Castelo. A reabilitação integral do bairro, localizado junto à EN13, deveria ter iniciado em abril, mas ainda nada foi feito."A minha mãe sofreu um AVC em 2008 e precisa de cuidados permanentes. Arranjei o quarto dela, mas enquanto as obras no exterior não forem feitas, a infiltração continua. Desde 2000 que reclamo junto do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), mas nada fazem. Só se interessam por ter o dinheiro da renda ao dia 8", refere Vanda Zaib, revoltada.Já em outubro de 2018, a Unidade de Saúde Pública do Alto Minho alertou o IHRU para a necessária intervenção "com caráter de urgência" para remoção das placas de fibrocimento no bairro, atestando o risco para a saúde pública. "Estamos fartos de não sermos ouvidos", lamenta Vanda Zaib.Na página do IHRU na internet verifica-se que a reabilitação integral do bairro, no valor de 1,5 milhões de euros, deveria ter iniciado a 1 de abril deste ano e tem conclusão prevista para o fim de outubro de 2020. Inclui intervenção em coberturas, paredes exteriores, áreas comuns, redes de águas pluviais, pavimentos e instalações elétricas. A obra ainda não arrancou.