Demolição de bairro ilegal em Cascais ameaça 19 famílias

Mais de três dezenas de habitações clandestinas podem vir abaixo no centro histórico de Tires - são quase meia centena de moradores (44) sem alternativa ao despejo no Beco Nossa Senhora da Graça. No início do mês, 19 famílias foram notificadas: ou o senhorio parte para obras estruturais ou o bairro é demolido. Mas o proprietário já admitiu que não vai avançar. A 6 de agosto termina o prazo para a adaptação das habitações à lei.Maria Semedo, 82 anos, vive no número 1 do Beco há 52 anos. "A proximidade do despejo assusta-me. Tira-me a vontade de tudo", confidencia. Foi das primeiras a chegar, em 1967. "O sofrimento do meu filho - de quem fui enfermeira - foi todo aqui. Como o meu neto, morreu-me nos braços. E tenho aqui todas estas lembranças. Não quero sair". No interior da "casinha em condições", em que afirma ter gastado três mil contos [quase 15 mil euros], justifica a recusa."O meu filho morreu aqui neste bocadinho, percebe?" indica, apontando para o sofá. Os vizinhos são sobretudo idosos, desembolsam entre 10 e 250 euros por mês em renda, mas "mais de metade não a paga há mais de um ano", revela Vítor Fonseca, proprietário. "Obras? É impossível, não há dinheiro. E é impossível reconstruir, tendo em conta as normas atuais, as 33 casas que hoje existem. Não há espaço", defende o senhorio.A Câmara de Cascais argumenta que o proprietário "foi intimado há mais de dois anos", ordem que ignorou "num desrespeito pela lei e pelos moradores que nunca foram informados". A autarquia "criará sempre soluções para estes moradores", promete."Fico a viver dentro de um carro com os meus pais?""A minha mãe está acamada, o meu pai com 82 anos. Para onde os vou levar? Fico a viver dentro de um carro com os meus pais? Se me derem um tecto, saio. Caso contrário, fico até ao fim, haja o que houver.""Não me importo de sair para uma casinha melhor""Quando cheguei o chão era de barro e as paredes estavam esfoladas. Não sabia que a casa não tinha licença de construção. Gastei muito dinheiro aqui. Não quero mais nada senão uma casa para morar. Não me importo de sair para uma casinha melhor.""Estou triste, o futuro é um ponto de interrogação""Vim para aqui com 26 anos, com três filhos menores. Foi aqui, no Beco, que, com 57, me reformei. O futuro é um ponto de interrogação. Estou muito triste com a mudança. Não sei para onde ir."