Demolir prédio Coutinho vai custar mais de 35 milhões de euros aos contribuintes

A demolição do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vai custar cerca de 35 milhões de euros aos contribuintes, mais 22 milhões do que o previsto por José Sócrates, há 20 anos.Quando o então ministro do Ambiente do governo de António Guterres deu corda a um relógio no jardim da Marina de Viana do Castelo, com contagem decrescente até 31 de dezembro de 2003, apontou dois anos e meio e uma quantia de 12,6 milhões de euros para devolver a estética urbanística à cidade de Viana do Castelo.O próprio José Sócrates estava longe de imaginar que os custos triplicariam e o tempo de espera passaria de dois anos para duas décadas.As contas não são difíceis de fazer. Os custos de constituição e funcionamento da Viana Polis, embora nunca divulgados, ultrapassam os oito milhões de euros, e como nada mais se conhece como atividade desta sociedade do que o processo do prédio Coutinho, esta é a primeira tranche dos custos.Depois, a maior fatia do bolo que os contribuintes são chamados a pagar: as indemnizações aos proprietários. O prédio tem 105 frações e os valores pagos a cada proprietário rondaram, em média, 220 mil euros. O total supera os 23 milhões de euros.A juntar a tudo isto há mais de um milhão de euros em custos de processos administrativos e de Justiça, dois milhões em juros e um milhão e 200 mil euros pela demolição, que já foi adjudicada à construtora de Braga DST.Feitas as contas, e tudo somado, os contribuintes portugueses pagam por este "embelezamento urbanístico" mais de 35 milhões de euros.Depois de reposta a água e a energia elétrica, o gás deve chegar aos apartamentos dos resistentes do prédio Coutinho no próximo sábado. É que, disse fonte da Galp ao, a reposição do gás exige, "por razões de segurança, uma vistoria rigorosa a todo o sistema do edifício". Esta semana foi já restabelecida a luz e a água no prédio.foi o ano em que Fernando Coutinho comprou os 975m2 de terreno em que se encontrava o mercado municipal e foi construído o Edifício Jardim.O projeto inicial contemplava uma cércea de seis andares. Devido ao preço do terreno (9 mil contos), a Câmara Municipal aceitou passar para treze.A demolição foi decretada no ano 2000, há precisamente 19 anos, pelo então ministro do Ambiente, José Sócrates.A Câmara alegou interesse público para a demolição, alegando não existir um mercado municipal na cidade.