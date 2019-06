'Depressão Miguel’ abanou o Norte e causou 110 ocorrências

Períodos de chuva e vento muito fortes marcaram o dia desta quinta-feira, principalmente à tarde, em quatro distritos do Norte do País. No total, até às 18h00, foram contabilizadas 110 ocorrências, na maioria quedas de árvores, resultantes da depressão ‘Miguel’.No distrito do Porto registaram-se 28 quedas de árvores - uma atingiu um táxi, na rua de Camões, junto ao Hospital da Ordem da Trindade, na Invicta -, 11 de estruturas para a via pública e cinco inundações.Em Viana do Castelo foram 23 as ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 20 também ligadas à queda de árvores, incluindo uma sobre um carro no bairro do Fomento, em Darque, Viana do Castelo.Foram 73 os operacionais ativos nos casos deste distrito.Os números de Braga dão conta de 30 situações, com o vento a tombar 16 árvores, congestionando o trânsito em diversas vias.Já em Aveiro, tal como esperado, o dia foi mais calmo, com oito árvores no solo, uma queda de estrutura e quatro inundações de via pública.Ou seja, 110 ocorrências e muito trabalho para os bombeiros com a depressão ‘Miguel’.