Desacatos na noite preocupam Albufeira

Os desacatos na noite associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas continuam a ser uma preocupação em Albufeira. Os comerciantes apontam a falta de efetivos e meios da GNR para vigiar as ruas. A autarquia acredita que a instalação de um sistema de videovigilância nas ruas irá reforçar a segurança."A GNR tem carros velhos e poucos militares. Nada mudou e a videovigilância vai ser um mero elemento dissuasor", considera Luís Alexandre, presidente da Associação de Comerciantes de Albufeira. Já José Carlos Rolo, presidente da autarquia, acha que "a situação está melhor e ainda vai melhorar mais".O autarca acredita que o sistema de videovigilância que vai ser instalado nas zonas de maior afluxo turístico irá contribuir para reduzir os atos de vandalismo, as agressões e o exibicionismo associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A Câmara de Albufeira e a GNR já assinaram um protocolo com vista à instalação do sistema de vigilância.O sistema de videovigilância será instalado nas zonas da Oura e da Baixa, com destaque para as avenidas Sá Carneiro, infante D. Henrique, 25 de Abril, da Liberdade e ruas Almeida Garrett, da Vitória, Cândido dos Reis, praça dos Pescadores, cais Herculano e largo engº Duarte Pacheco.Apesar dos problemas de segurança que afetam Albufeira, nomeadamente nas zonas de maior afluxo turístico, o reforço do efetivo da GNR só chega no verão. Os comerciantes e residentes na cidade consideram os meios "insuficiente" para as necessidades do concelho.