Descarga de sardinha vai ser reconstituída em Portimão

Uma reconstituição histórica da descarga da sardinha, na qual participarão grupos de teatro locais, em conjunto com o Museu de Portimão, irá anteceder, este ano, o Festival da Sardinha, em Portimão. Trata-se de uma viagem ao passado marcada para o dia 6 de agosto, com trajes, dizeres e meios de transporte de há largas décadas. A iniciativa contará com uma sardinhada popular.

Nos dias seguintes, de 7 a 11 de agosto, a sardinha voltará a a ser a rainha da festa na zona ribeirinha de Portimão, em cinco noites com muita animação musical. No ano passado, o evento atraiu 50 mil visitantes.

O Festival da Sardinha constitui um dos maiores certames gastronómicos do Algarve, durante o qual as rainhas da festa, acompanhadas com batata cozida e salada à algarvia, podem ser degustadas no recinto ou num dos sete restaurantes parceiros do festival: À Ravessa, Casa Bica, Dona Barca, Forte e Feio, O Meco, Retiro do Peixe Assado, Ú Venâncio e Zizá.



Todos os estabelecimentos exibirão nas respetivas entradas a insígnia ‘Aqui há Sardinha!’. A animação, a partir das 22h00, estará a cargo dos Amor Electro (7 de agosto), Bárbara Bandeira (8) Marco Rodrigues (9), C4 Pedro (10) e Expensive Soul (11).

O evento é organizado pela Câmara de Portimão, em parceria com a Administração dos Portos de Sines e Algarve.