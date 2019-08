Descargas de águas residuais no rio Neto em Lamego mantêm-se há 10 anos

Orio Neto, em Cambres, Lamego, está "contaminado por descargas de águas residuais", que, indica o Bloco de Esquerda (BE), "descem entubadas pelo caminho de Penelas e caem a céu aberto num ribeiro sito na rua de Arteiros, seguindo o seu percurso natural até ao rio Varosa, onde desaguam".O município indica que estas descargas "alegadamente provenientes de uma unidade industrial nas proximidades, têm sido recorrentes ao longo dos últimos 10 anos".Em comunicado, o BE refere que a origem é a empresa Laticínios do Paiva, com sede em Penelas. "Sabemos que foram feitas obras no sentido de remodelar a estação de tratamento de águas residuais existente na fábrica para que se possa alcançar a otimização do processo de tratamento e minimização da libertação de maus cheiros. Contudo, mostraram-se insuficientes", lamenta o partido.Fonte da administração da empresa mostra-se surpreendida com a denúncia e nega qualquer responsabilidade. "Da nossa fábrica, não há possibilidade de haver foco de poluição para esse rio", garante.Questionada pelo, a Câmara de Lamego "assegura estar atenta" a este problema ambiental."Temos conhecimento de que ultimamente se tem verificado o recrudescimento de tais descargas, tendo sido todas as situações imediatamente comunicadas pelos serviços municipais aos Serviços Especiais de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, bem como têm sido desenvolvidos esforços conjuntos com a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de auxiliar estas entidades a identificar os responsáveis", refere a autarquia.