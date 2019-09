Desfile de carros históricos atrai 55 mil visitantes em Leiria

O evento ‘Leiria Sobre Rodas’ começou como uma mostra de veículos históricos, acrescentou-lhe modelos desportivos e provas, contando nesta sexta edição com a participação dos pilotos internacionais Massimo Biasion e Markku Allen, e com uma competição exclusiva para veículos de rali de categoria R5.Em quatro dias, entre quinta-feira e domingo, mais de 55 mil pessoas passaram pelo estádio municipal e zona envolvente, mais cinco mil do que no ano passado.O número de veículos em exposição subiu este ano para os 900, tendo participado 450 no passeio de clássicos, que incluiu uma passagem pela rotunda do Sinaleiro. A escultura de Abílio Febra foi retirada para dar lugar à tradicional peanha que recebeu o polícia sinaleiro.Houve também passeios com veículos de duas rodas e com enorme participação: 500 motorizadas antigas, 365 vespas, 150 bicicletas e 30 mini-hondas, que deram um colorido diferente à cidade de Leiria.Entre os carros em exposição, destaque para o Porsche 930-5 Almeras, para o Peugeot 205 Turbo 16 e para o raríssimo Edfor, construído nos anos 30.Na pista de corrida construída no parque de estacionamento do estádio municipal e zona envolvente aceleraram os mais diversos pilotos ao longo dos dias: o ‘track day’ era aberto a todos os veículos; o ‘drift show’ contou com os melhores pilotos nacionais; a ‘Super-Especial’ destinou-se a automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias velocidade e regularidade; e a grande novidade foi a ‘R5 Gold Challenge’, que deu o primeiro lugar a Pedro Meireles, seguindo-se Ricardo Teodósio e Rui Madeira.