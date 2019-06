Desfile marca arranque da festa da ginástica em Portimão

Um desfile das comitivas dos vários clubes participantes, entre o Clube Naval e a antiga lota, marca, esta sexta-feira, a partir das 21h00, o arranque da Festa Nacional da Ginástica, em Portimão.A iniciativa, que conta com a participação de quase quatro mil atletas, de todo o País, decorre até ao próximo domingo, com competição, exibições e até um espetáculo, no encerramento.Este sábado, entre as 14h00 e as 16h00, no Portimão Arena, realiza-se a Batalha dos Campeões, com a participação de ginastas de elite, nas disciplinas de acrobática, aeróbica, rítmica, artística, teamgym, trampolim, tumbling e duplo-trampolim.Depois, às 21h30, tem lugar a gala Prof. Henriques Reis Pinto, com as 13 classes que obtiveram a menção ‘ouro’, no Gym for Life de Portugal.As apresentações são intercaladas com exercícios de acrobática, aeróbica, ginástica rítmica, ginástica artística, teamgym, trampolim, tumbling e duplo mini-trampolim. No último dia, ainda no Portimão Arena, às 16h00, é apresentado o espetáculo ‘Odus’ - que Portugal vai levar à Gymnaestrada 2019, na Áustria - com 970 participantes.Tanto este sábado (das 09h00 às 12h30 e das 17h00 às 19h30) como no domingo (das 09h30 às 12h00), na praça 1º de Maio, na alameda da República e junto à antiga lota, em tendas montadas nos locais, há exibições de ginastas, com idades dos 6 aos mais de 80 anos, no âmbito do PortugalGym - um evento não competitivo na disciplina GpT – Ginástica para Todos.Em ambos os dias também haverá apresentações no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, entre as 09h30 e as 12h00.