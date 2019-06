Desmantelamento do Prédio Coutinho em curso com nove resistentes no interior

Cinco dias depois da ação de despejo, começou esta sexta-feira o desmantelamento dos 13 andares do prédio Coutinho, em Viana do Castelo. Os nove moradores, de seis frações, continuam nas suas casas e prometem não sair até à decisão da providência cautelar interposta na passada segunda-feira, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.Os moradores, que já não têm acesso a água, gás ou luz, acordaram, esta sexta-feira de manhã, com o barulho dos trabalhos que começaram, às 08h10, nos apartamentos desocupados."Começaram estrategicamente nas frações contíguas às que ainda estão habitadas. Isso está a afetar as pessoas", disse um dos advogados dos moradores, Magalhães Sant’Ana, que foi impedido de entrar no prédio durante a manhã.Durante a tarde, José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, deslocou-se, pela primeira vez desde segunda-feira, ao ‘Coutinho’ e reuniu com os moradores.Conseguiu, após negociações de cerca de uma hora e meia, um princípio de acordo com um casal que poderá vir a abandonar o edifício, garantindo que continuará as conversações com os restantes sete.Esta sexta-feira à noite, os nove moradores mantinham-se no interior do edifício, com a PSP a continuar a definir um perímetro de segurança em torno do mesmo - esta sexta-feira, dia de feira concentraram-se mais pessoas à volta do prédio.Também esta sexta-feira, o Governo já reagiu a todo o caso. "As pessoas não podem estar ali, é um edifício público, que foi expropriado e que tem de começar a ser desconstruído", disse João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, garantindo que os "abusados" no processo são os poderes públicos e não os moradores: "Há 19 anos que sabem que têm de sair de lá".José Maria Costa conseguiu um pré-acordo com um casal e, cinco dias depois, preferiu não responder diretamente sobre se será, ou não, utilizada força em caso de continuidade do protesto. O autarca diz que "as condições de habitabilidade começam a ficar esgotadas" e que "espera que saiam com dignidade e a bem" do edifício.Magalhães Sant’Ana, advogado de moradores que resistem no interior do prédio, chegou a ser impedido de entrar no edifício por agentes da PSP e pela segurança privada.Após crítica da parte do Conselho do Porto da Ordem dos Advogados, que considerou tal ato intolerável, à tarde foi dada autorização aos mandatários - são dois - para entrarem no polémico edifício.Para o local onde está instalado o prédio, está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade. O Edifício Jardim - que acabou por ficar conhecido como Coutinho - tem desconstrução prevista desde 2000, mas os moradores protestaram em várias ações judiciais.Sem poder falar com os pais desde quinta-feira, Manuela da Cunha diz que a situação está a ficar incontrolável e é preciso medidas. "Isto tem de acabar. Os meus pais não aguentam mais", disse, explicando ainda que em causa está o valor da indemnização."É tudo muito bonito, mas o valor que oferecem, por exemplo, aos meus pais é menos de metade do valor que o apartamento deles vale", disse.