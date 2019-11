Detetados 597 prédios abandonados em Faro

Existem 597 prédios devolutos na cidade de Faro. O levantamento foi feito pela câmara local, que vai aplicar penalizações fiscais, através da triplicação do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos proprietários que não avancem com a recuperação dos referidos imóveis.A falta de contrato com a empresa municipal Fagar - Faro, Gestão de Águas e Resíduos ou um consumo de água baixo foram os critérios que estiveram na base da classificação dos prédios como devolutos."Os proprietários foram notificados e as respostas recebidas ao abrigo do direito de audiência de interessados foram consideradas improcedentes", segundo consta de uma deliberação aprovada pela câmara.Entretanto, com o objetivo de estimular a recuperação das habitações degradadas na capital algarvia, a autarquia avançou, ao longo dos últimos sete anos, com a criação de cinco áreas de reabilitação urbana.Nessas zonas, os proprietários que pretendam reabilitar os seus imóveis têm acesso a incentivos fiscais e isenções de taxas urbanísticas. Além disso, será também facultado apoio ao nível do aconselhamento técnico para a resolução de problemas ligados ao licenciamento e na celeridade da apreciação dos pedidos.Segundo uma proposta aprovada recentemente pela câmara, "os edifícios devolutos constituem um problema de caráter social e urbanístico", mas a política seguida nos últimos anos tem resultado numa "crescente vontade por parte dos proprietários em realizar obras de reabilitação com o objetivo de os colocar no mercado de arrendamento".