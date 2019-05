Dez milhões investidos em pavilhão multiusos em Almancil

A Câmara de Loulé vai investir cerca de 10 milhões de euros na construção de um pavilhão multiusos em Almancil. "Será um espaço moderno, onde poderão ser realizadas iniciativas de caráter desportivo e cultural", explica aoVítor Aleixo, presidente da autarquia.O novo pavilhão ficará localizado no centro da vila, atrás do quartel da GNR que se encontra em fase de conclusão e na zona onde é atualmente realizada a feira de velharias."Almancil é uma freguesia que emerge com uma importância muito grande no concelho e que ainda tem carência de equipamentos públicos", realça o autarca, como justificação para o avultado investimento que vai ser efetuado pela câmara.O concurso público do designado pavilhão desportivo multiusos foi publicado em Diário da República na passada quarta-feira, tendo sido definido um prazo de 75 dias para apresentação de propostas pelas empresas concorrentes. Esta empreitada tem um prazo de execução previsto de 32 meses, que começa a contar a partir da data de adjudicação.Além de ficar dotado com condições para acolher diversos tipos de eventos desportivos e culturais, o edifício coberto contará também com um espaço destinado à instalação de uma biblioteca, segundo revela Vítor Aleixo.A freguesia de Almancil, que integra algumas das zonas mais luxuosas do turismo algarvio, como a Quinta do Lago, Garrão e Vale do Lobo, tem registado um grande aumento da população ao longo das últimas décadas (de acordo com o último Censos, em 2011 contava com mais de 11 mil habitantes).