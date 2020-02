Dezenas de animais furtados em Boliqueime

Mais de cinco dezenas de animais foram furtados desde o início deste ano na zona de Boliqueime, segundo apurou o. Em causa está o desaparecimento de ovelhas, cabras, alguns cães de raça e de, pelo menos, um porco que pertencem a habitantes daquela freguesia do concelho de Loulé. Esta onda de criminalidade está a gerar a preocupação e receio por parte da população.Contactado pelo, o presidente da Junta de Freguesia de Boliqueime, Nélson Brazão, confirmou que teve conhecimento, através de alguns proprietários, do "desaparecimento de animais". O autarca já ouviu relatos de furtos de "vários cães de raça" e de "doze ovelhas e cabras bebés" bem como de "um porco".Segundo revelou aoNélson Brazão, este tipo de crimes já têm vindo a ocorrer desde o ano passado naquela freguesia. O presidente da junta deixa, por isso, o alerta à população para que fique ainda "mais atenta aos animais", de forma "evitar estes furtos".O medo de represálias estará na origem de muitos lesados, alguns já idosos, não apresentarem queixa. A GNR revela que, em janeiro, só recebeu no posto da zona "uma queixa" do "furto de seis ovelhas e duas cabras", no valor de 200 euros. A investigação do caso ainda decorre.A GNR vai "reforçar o patrulhamento em Boliqueime", segundo garantiu aofonte oficial do Comando Territorial de Faro. Esta força de segurança pede ainda que as pessoas "façam sempre queixa a reportar os crimes" para que as autoridades possam agir.