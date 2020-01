Dezoito composições devem chegar ao metro do Porto em 2021

Sessenta mil novos lugares diários, mais conforto e melhores condições de transporte é o que vão proporcionar as 18 novas composições adquiridas pela Metro do Porto.Ao todo, os novos veículos custaram 49,6 milhões de euros - financiados pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente. A assinatura do contrato de aquisição com a empresa chinesa CRC Tangsthan foi feita, esta terça-feira, na estação de metro de S. Bento, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes."Está garantido, por um lado o aumento da eficiência e fiabilidade da operação da Metro do Porto e, por outro, o aumento do conforto e das condições de transporte dos clientes com uma lotação prevista de 252 lugares (cada composição) e capacidade diária adicional de 60 mil lugares", explicou Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, que lembrou que a empresa terminou 2019 da melhor forma. "Alcançámos, pela primeira vez, 71 495 milhões de validações, mais 14% do que em 2018 ", revelou.As novas composições que deverão começar a chegar em 2021 vão servir a nova Linha Rosa, no Porto, entre S. Bento e a Casa da Música, e o prolongamento da Linha Amarela, entre Santo Ovídio e Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, cujas obras deverão começar no início do segundo semestre deste ano - ao todo são mais seis quilómetros e sete estações, num investimento global de 300 milhões de euros.Na cerimónia, António Costa destacou o bom trabalho da empresa. "O caso da Metro do Porto é exemplar", disse o primeiro-ministro.