Dissolução de empresa municipal aprovada para salvar empregos em Vila Real de Santo António

A dissolução da empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana (SGU), de Vila Real de Santo António, e consequente integração dos serviços e trabalhadores no município, foi aprovada pela câmara, esta segunda-feira. A decisão foi tomada para salvar os 94 postos de trabalho dos funcionários da empresa, diz a autarquia.A dissolução foi decidida depois da reabertura das contas da SGU nos anos 2016, 2017 e 2018, que incluiu uma indemnização compensatória do complexo desportivo no ano 2016, passando a empresa a apresentar três saldos negativos consecutivos - o que obriga à dissolução.A decisão de reabrir as contas e depois dissolver, liquidar e internalizar a SGU no município foi "concertada com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)" - a que a autarquia recorreu para procurar equilibrar a situação financeira do município - e foi tomada agora para "evitar que houvesse um despedimento coletivo desses trabalhadores" caso se verificasse uma insolvência da empresa em 2020, afirmou Conceição Cabrita, presidente da autarquia.A dissolução, que terá de ser aprovada em Assembleia Municipal até 5 de julho, foi aprovada com os votos favoráveis da maioria PSD (quatro vereadores), contra do PS (dois) e a abstenção da CDU (um).Conceição Cabrita explicou que o "FAM não impõe, aconselha", e está aberto a que o valor da dívida da SGU, "de 70 milhões de euros", possa "entrar na reformulação do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) ou ter ainda o aval do FAM" para "juntar empréstimos" e "fazer uma revisão e reconciliação" dos créditos que possam baixar juros.