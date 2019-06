Distrito de Braga tem mais de 25 mil desempregados

Braga tinha 6645 inscritos nos centros de emprego, no final de abril, e era o quarto município do Norte do País com maior número de desempregados, ultrapassado apenas por Vila Nova de Gaia (15 782), Porto (10 849) e Matosinhos (7062).Guimarães tinha pouco menos (5664), sendo a cidade berço a sexta na tabela mais recente do Instituto do Emprego e Formação Profissional referente à região Norte. O distrito de Braga juntava 25 714 desempregados.Ao todo, o número de inscritos nos centros de emprego nortenhos era de 133 143. Dos concelhos do distrito de Braga, o que apresentava o menor número era Terras de Bouro (275). Com valores acima dos mil inscritos, estavam ainda Vila Nova de Famalicão (3587), Barcelos (2320), Fafe (1947) e Vila Verde (1119). Em geral, a faixa etária com número maior de desempregados é a dos 35 aos 54 anos. No entanto, em Fafe, Guimarães e Vizela é o grupo com mais de 55 anos que regista maior concentração de cidadãos sem emprego.Apesar dos números alarmantes, o Minho tem sido uma das regiões do País onde o desemprego mais tem baixado nos últimos anos.Braga é o sexto município português com maior volume de exportações: garantiu 3,6%, o que corresponde a mais de dois mil milhões de euros, de acordo com números revelados recentemente pelo presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. O autarca indicou que a aposta na inovação e no empreendedorismo está a criar cerca de dois mil empregos por ano.No ano passado, o concelho minhoto "acolheu 32 novos investimentos externos", referiu.