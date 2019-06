Divórcio entre sócios coloca animais em risco em Almada

O divórcio do casal de administradores do GHVS - Grupo Hospital Veterinário da Sobreda, no concelho de Almada, está a provocar o desmantelamento da equipa técnica da instituição - os principais elementos do corpo clínico abandonaram a unidade - e a colocar dezenas de animais em potencial risco.O conflito dura há cerca de meio ano, mas este fim de semana cresceu em dimensão: no domingo à noite, a sócia-gerente "decidiu tomar de assalto a instituição". O hospital foi rebatizado - é agora Amoravet - e as fechaduras de acesso ao interior da unidade substituídas. Parte da equipa foi impedida de entrar."O problema começou quando fui coagida a assinar um novo contrato com a sócia-gerente, Ana Paula Abreu. Não aceitando, fui considerada persona non grata e maltratada pela própria", revela Inês Caravana, chefe de serviço afeta à GHVS. "A situação repetiu-se com todos os colegas", assegura. Mas parte terá aceite associar-se à Amoravet - o espaço esteve esta terça-feira de portas abertas.Na posição de cliente, Inês tinha quatro animais aos cuidados do hospital, cuja visita terá sido negada sob a condição de aceder a um novo vínculo. "Já estavam a ficar magros e malcuidados", dá conta. Na segunda-feira foi "resgatá-los" mediante o pagamento do serviço. Em contraponto, diz ter o ordenado de maio em atraso."Barrou-me completamente a entrada", garante aoBonifácio Amaral, sócio-gerente do GHVS, sociedade que partilha 50% com Ana Paula, ex-mulher, que, diz, "tem-se vindo a apoderar da gerência". Otentou contactar Ana Paula Abreu, sem sucesso.