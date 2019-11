Doca da Marinha fica pronta no próximo ano

As obras na Doca da Marinha, em Lisboa, vão arrancar em breve e ficam prontas no próximo ano, garantiu ao CM fonte da autarquia. O projeto do novo espaço de lazer junto ao Tejo prevê a demolição do muro, plantação de árvores e criação de uma ciclovia e zona pedonal, com ligação ao Terminal de Cruzeiros e ao Parque das Nações.

A obra envolve um investimento de 1,6 milhões de euros e está a cargo do arquiteto Carrilho da Graça, que também desenhou, ali ao lado, o novo Campo das Cebolas.

A intervenção, inserida no projeto de reabilitação da frente ribeirinha central (Cais do Sodré a Santa Apolónia), será esta quarta-feira apresentada, em pormenor, por Fernando Medina, precmsidente da Câmara de Lisboa, no Terminal da Transtejo/Soflusa. Uma outra ação prevê a melhoria da zona do Cais das Colunas, com limpeza dos detritos acumulados. A maior parte das mudanças, previstas no projeto de reabilitação da frente ribeirinha central, estão concluídas ou perto disso.



É o caso dos trabalhos na estação fluvial sul-sueste, no Terreiro do Paço, praticamente pronta, assim como da remodelação da zona do Cais do Sodré e do Corpo Santo, já concluída. Resta a intervenção na Doca da Marinha, que só foi possível após a assinatura de um protocolo entre autarquia, Administração do Porto de Lisboa e Marinha.



O objetivo da Câmara de Lisboa é devolver o Rio Tejo aos lisboetas, tendo, por esse motivo, iniciado a requalificação do espaço público, com reordenamento do trânsito, estacionamento e transportes públicos e melhoria dos acessos pedonais e espaços verdes.