Dois acessos na A28 vão custar seis milhões de euros

Anunciado em 2015 e adiado, o novo viaduto sobre a A28, entre o Estádio do Mar e o recinto da feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, deverá começar a ser construído ainda este ano, num investimento de 3,5 milhões de euros. Mais a Norte, a autoestrada ganhará um novo acesso, exclusivo para veículos pesados com destino à refinaria de Leça da Palmeira, numa empreitada de 2,5 milhões que deverá ficar concluída no prazo de um ano.O viaduto terá o formato de um ‘M’ e pretende ser um "pórtico" que ‘anuncia’ a entrada no concelho de Matosinhos para quem se desloca a partir do Porto. O objetivo de mobilidade é reduzir o volume de trânsito junto ao NorteShopping. "As pessoas que venham do centro de Matosinhos e queiram ir para nascente não terão que ir à rotunda AEP para ir para a Senhora da Hora", afirmou a autarca Luísa Salgueiro. O concurso público deverá ser lançado nos próximos dias.Já o acesso à refinaria implica também uma empreitada de alguma envergadura. "Prevê-se o alargamento da rua D. Marcos da Cruz e a introdução de um canal com dois sentidos, separado da restante circulação por separadores ajardinados elevados, criando uma barreira verde de proteção", explicou a Câmara de Matosinhos. A autarquia refere ainda que, para uma melhor fluidez de trânsito nas ligações aos arruamentos envolventes, serão criadas três rotundas nos entroncamentos com as vias circundantes, desde o acesso à A28 até à rua António da Silva Cruz. O tráfego será controlado por semáforos.As duas empreitadas na A28 poderão condicionar o trânsito em alguns momentos, ao longo do próximo ano.