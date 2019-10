Dois autarcas na corrida à presidência da Comunidade Intermunicipal do Algarve

Dois autarcas do PS estão na corrida para chegar à presidência da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, na sequência da saída de Jorge Botelho, que vai assumir o cargo de secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. São eles Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, e António Pina, presidente da Câmara de Olhão.A AMAL reúne os presidentes dos 16 municípios do Algarve. Dez dos autarcas foram eleitos com o apoio do PS (Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim), cinco pelo PSD (Monchique, Albufeira, Faro, Castro Marim e Vila Real de Santo António) e um pela CDU (Silves).Segundo oapurou, o núcleo duro dos autarcas socialistas já tinha escolhido António Pina para suceder a Botelho. Entretanto surgiu na corrida Vítor Aleixo, que se antecipou e oficializou a candidatura ao cargo. O autarca considera "haver condições para o desempenho do cargo de liderança regional" assumindo a "defesa do Algarve e dos algarvios" como o seu principal objetivo.Questionado pelo, António Pina recusou confirmar a sua disponibilidade para se candidatar ao cargo. "Entendo que em primeiro lugar devo falar com os colegas do PS para que entre todos seja feita a escolha do candidato", referiu. A reunião com autarcas do PS vai decorrer amanhã.A votação do novo presidente deverá acontecer no próximo Conselho Intermunicipal, órgão que habitualmente se reúne na primeira sexta-feira de cada mês. Como dia 1 de novembro é feriado, a reunião pode ser antecipada para 31 de outubro.