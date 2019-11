Dois milhões de euros em obras para evitar tragédia na Marginal

O perigo de derrocada condiciona o trânsito na Avenida Marginal (EN6), entre as praias de São Pedro e Parede, em Cascais, desde a noite de segunda-feira.A motivar o corte da circulação está o estado de degradação do paredão, que se estende ao longo de 300 metros, e revela buracos com cerca de quatro metros, por cinco de largura. O cenário é mais grave junto ao cruzamento dos semáforos da Parede, onde uma ‘cratera’ está a centímetros da estrada."É um vazio dentro da própria muralha, que afeta o terreno e poderá levar a algum desabamento, colocando em causa a segurança", explicou aoo presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que visitou esta terça-feira o local, acompanhado por elementos da Proteção Civil, Agência Portuguesa do Ambiente e Polícia Marítima, onde garantiu que as obras vão arrancar de imediato. A forte agitação marítima, prevista para os próximos dias, deixa as autoridades em alerta.A faixa mais à direita (sentido Cascais – Lisboa) vai continuar condicionada "até que as condições de segurança estejam garantidas", o que só deverá acontecer dentro de quatro a cinco dias, antevê Carlos Carreiras. A requalificação custa, numa primeira fase, 120 mil euros, para preenchimento dos buracos no paredão. A segunda etapa, para consolidação do terreno e da própria muralha, custará dois milhões de euros."Importa referir que esta muralha não suporta diretamente a Estrada Marginal, cuja plataforma rodoviária assenta num maciço rochoso calcário que mantém a sua integridade", informa, em comunicado, a Infraestruturas de Portugal.