Dois milhões de euros para revitalizar Lousã

Azona central da Lousã terá, até ao fim do ano, várias ruas e uma praça com melhores condições de circulação automóvel e pedonal. As obras já estão no terreno e preveem dar uma "nova cara" à zona histórica da vila.

No total, serão investidos cerca de dois milhões de euros em espaços urbanos onde é privilegiada a circulação pedonal, através do redimensionamento de passeios e zonas de circulação, instalação de mobiliário urbano e criação de espaços verdes e arborização. Está também contemplada a reconfiguração das vias de circulação e a reorganização de estacionamentos.





"Estas obras têm como objetivo reforçar a qualidade de vida e a atratividade desta zona central da vila da Lousã. São um conjunto diferente de obras, umas a decorrer, outras a iniciar a breve prazo. Tudo somado, significa um investimento global de cerca de dois milhões de euros. São obras financiadas em parte por fundos comunitários, mas onde a câmara tem uma percentagem significativa do seu orçamento municipal", refere Luís Antunes, presidente da Câmara da Lousã. A renovação passa ainda pelas infraestruturas de abastecimento de água, rede de saneamento e telecomunicações.A calçada será também, em parte, substituída por lajes. "Esperamos que as obras estimulem os privados a recuperar os imóveis destas ruas e que sirvam de atração a novos negócios", explicou o autarca. Os comerciantes olham para o futuro com otimismo. "São fundamentais e vão valorizar as ruas. Passamos aqui agora um bocado mau, com as obras à porta, mas depois teremos a compensação", diz Manuel António, comerciante há 50 anos na zona.