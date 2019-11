Dona Rosa tem 105 anos e nunca esteve doente. Foi mãe de 10 filhos

"Estou bem! A festa está bonita e eu dou graças a Deus por ter chegado a esta idade". As palavras são de Rosa Soares, que esta quarta-feira celebrou 105 anos, no Centro Social e Paroquial de Silvares S. Martinho, em Fafe. Desloca-se em cadeira de rodas "apenas para evitar as quedas" e "está ótima da cabeça", assegura o filho, António Fernandes, que cuidou da mãe ao longo de quase meio século.

"Ela teve 10 filhos, mas dois faleceram ainda novos e três morreram mais tarde de acidente, pelo que somos cinco. Como ela não gostou de viver agora com um filho e depois com outro, fez tudo para vir para o lar, onde se encontra há quase seis anos, e onde é bem tratada e se sente na meia-idade", disse António Fernandes.

Rosa Soares nasceu a 26 de novembro de 1914, quatro meses depois de ter eclodido a Primeira Guerra Mundial. Começou a trabalhar aos oito anos, ajudando feirantes nos transportes a pé para a feira de Chaves. Mais tarde ingressou numa das primeiras fábricas têxtil da região.

Casou com 19 anos e teve uma dezena de filhos. Esta quarta-feira, na festa dos 105 anos, tinha ao seu lado quase todos os 17 netos, 29 bisnetos e quatro trinetos. Apesar da dureza da sua longa vida, nunca esteve doente, o que explica a excecional longevidade.

"A verdade é que ela nunca esteve doente. A primeira vez que a levei ao hospital foi há meia dúzia de anos e por causa de uma queda", referiu o filho, esboçando um sorriso.

Bem disposta, faladora e com assinalável apetite, Rosa Soares disse ao Correio da Manhã que sempre comeu de tudo. E sempre que pode "e a comida puxa", gosta de "beber um copito de tinto".