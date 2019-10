Dragagem do rio Arade sem data para começar

Aobra de dragagem do rio Arade, entre Portimão e Silves, está prometida há mais de 20 anos, mas continua sem prazo para começar. Para já, o Governo revela que a única coisa que está prevista é a realização de um estudo.O assoreamento progressivo do rio leva a que atualmente este só seja navegável durante a maré alta e apenas por embarcações de calado (dimensão do barco dentro de água) até um metro. São, por isso, poucos os barcos que chegam à cidade de Silves, apesar do potencial turístico e ambiental deste percurso fluvial.Numa resposta por escrito aos deputados João Rebelo e Teresa Caeiro (CDS), a que oteve acesso, o Ministério do Mar refere apenas que "a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos tem previsto efetuar um estudo da solução técnica das referidas dragagens, tendo por base um estudo realizado pelo ex-Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos".O referido documento, cujo estudo de impacte ambiental esteve em consulta pública no início de 2005, previa a dragagem de um canal com cerca de 11,2 km de extensão, entre as cidades de Portimão e Silves, que permitisse a navegação de embarcações de média dimensão, com calado até 1,2 metros, em qualquer altura do dia sem estar dependente da maré.Estava também programada a requalificação ambiental da zona envolvente do rio, cujo projeto previa, entre outras coisas, a criação de sete instalações náuticas.O estudo indicava ainda que na área do rio Arade existiam 86 espécies de aves e que o rio acolhia várias espécies juvenis de peixe.