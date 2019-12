Dragagens deixam lama à superfície do rio Sado

O Sado deixou de ser tão azul como de costume, por conta das lamas levantadas do fundo do rio. Na quinta-feira à noite arrancaram as dragagens no porto de Setúbal, junto ao terminal Ro-Ro.



O navio com a draga está a partir de agora a trabalhar de forma ininterrupta no fundo do rio, e apenas para depositar os dragados.





"Após ter sido levantada a suspensão provisória da obra, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, os trabalhos foram iniciados e a draga estará a funcionar em pleno e ininterruptamente, 24 horas por dia, até ao início do mês de maio de 2020", explicou aoo comandante Alcobia Portugal, capitão do porto de Setúbal.A Polícia Marítima está em constante monitorização da obra para garantir a segurança dos trabalhos ao largo do terminal Sadoport - os dragados estão a ser depositados junto ao terminal da Autoeuropa (Ro-Ro).

David Nascimento, da associação SOS Sado, lamenta o início das dragagens. "Está a começar a destruição do Sado. A luta continua no tribunal, pois a questão da providência cautelar não está ainda decidida e corre ainda uma ação principal."

6,5 milhões de metros cúbicos

O plano da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra é retirar 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do Sado para permitir a passagem de navios de maiores dimensões, alegando benefícios económicos para a cidade. O CM tentou mais esclarecimentos da APSS, sem sucesso.