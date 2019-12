Dragagens no rio Sado votadas no Parlamento

As dragagens no Estuário do rio Sado, que visam permitir a navegação a barcos de maior calado, serão esta quinta-feira discutidas na Assembleia da República, em Lisboa. O tema é objeto de três projetos de resolução do BE, PAN e PEV, que serão votados no Parlamento. Todas as propostas têm por objetivo que as dragagens sejam suspensas ou canceladas.A discussão no Parlamento será acompanhada no exterior por uma manifestação organizada pelos movimentos que contestam as dragagens, disse aoPedro Vieira, do Clube da Arrábida. A população contesta os trabalhos porque entendem que colocam em risco a pesca, reduzem a qualidade da água e podem levar ao fim da colónia de golfinhos do estuário.Esta terça-feira, dois golfinhos, não pertencentes à colónia de Roazes do Sado, foram encontrados mortos nos cabeços junto a Troia. Um dos animais encontra-se em estado de decomposição e o outro aparenta ter morrido há pouco tempo.A retirada de 3,5 milhões de metros cúbicos de areias e lamas do fundo do rio leva a que a água apresente manchas castanhas dos inertes retirados pela draga. Entretanto, a embarcação que efetua os trabalhos no Sado esteve parada cerca de 24 horas, retomando esta terça-feira a extração de areias. Oprocurou uma explicação para a paragem da draga junto da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, mas tal não foi possível até ao início da noite desta terça-feira.No Parlamento, as dragagens serão sujeitas em breve a nova votação no plenário, na sequência da entrega da petição ‘Pela Defesa da Reserva Natural do Estuário do Sado’, que reuniu mais de 13 mil assinaturas.