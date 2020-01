Dragagens no Sado contestadas com faixa intimidatória

Populares subiram na madrugada deste domingo ao telhado das instalações da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra para reclamarem o fim das dragagens no estuário do Sado. O projeto visa rasgar um canal no leito do rio para barcos de maior calado. Diferentes organizações ambientalistas defendem que a obra levanta potenciais malefícios à preservação do rio.A ação de protesto decorreu durante a noite e culminou com o estender de uma faixa negra onde podia ser lido: "Ou param as dragas aqui ou paramo-las no rio Sado".A mensagem intimidatória foi divulgada pela Associação Popular em Defesa do Sado, onde é recordado que as dragagens decorrem há três semanas e estão inseridas no projeto de expansão do porto de Setúbal.Membros da associação participaram a 19 de dezembro no protesto, realizado frente ao Parlamento, de contestação às dragagens. A ação decorreu quando os deputados discutiam vários projetos de resolução com o objetivo da obra ser suspensa. No dia seguinte, o Parlamento aprovou dois projetos de resolução, apresentados pelo PEV e PCP, que recomendam a suspensão das dragagens.Também as associações ambientalistas Zero, Clube da Arrábida, SOS Sado e Ocean Alive reclamam o fim dos trabalhos pelos prejuízos decorrentes para as reservas piscícolas do estuário e o risco dos golfinhos desaparecerem do rio. Os trabalhos são ainda contestados por grupos de pescadores locais e empresários na área do turismo e restauração. A obra, cujos trabalhos a decorrer são referentes à 1ª fase, tem um custo total de 25 milhões de euros.