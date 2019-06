Dragagens para repor a segurança no Porto de Lagos

O Porto de Lagos vai ser finalmente alvo de dragagens para garantir a segurança da navegação, num investimento de cerca de 335 mil euros, por parte da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.Ainda recentemente a câmara havia denunciado que a barra "deveria ter cerca de quatro metros de profundidade, em baixa-mar, e atualmente tem cerca de um metro e meio".O concurso público das dragagens foi publicado na passada sexta-feira em Diário da República. Foi estabelecido um prazo de execução de quatro meses, a contar da data de adjudicação. "Ficamos muito satisfeito, porque é uma obra fundamental para garantir a segurança das embarcações", disse este sábado aoJoaquina Matos, presidente da Câmara de Lagos.No passado dia 5 deste mês, a autarquia tinha aprovado, por unanimidade, uma moção de protesto a denunciar que o assoreamento da barra estava a causar "graves transtornos quer aos pescadores residentes, quer também aos diversos operadores das denominadas marítimo-turísticas e entidades com interesses neste domínio, nomeadamente a Marina de Lagos, o estaleiro naval Sopromar e o Clube de Vela de Lagos".No mesmo documento é citada a informação que consta no site da Autoridade Marítima Nacional, em que a barra de Lagos aparece como "condicionada a embarcações com calado superior a 2 metros", devendo estas "praticar a barra com uma profundidade de água superior a meia maré".Para a autarquia, este acesso condicionado ao porto "prejudica a economia local e a própria imagem de Lagos".n