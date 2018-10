Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ecopontos nas escolas incentivam recolha de lixo em Guimarães

Autarquia quer aumentar hábitos de recolha de papel e plástico e aposta nos estudantes.

Por Liliana Rodrigues | 08:58

As 75 escolas do concelho de Guimarães vão ter ecopontos e nas salas serão colocados ‘ecobags’. A medida insere-se na Campanha de Recolha Seletiva do lixo nos estabelecimentos escolares, que foi apresentada esta quinta-feira.



"Porque as crianças são as primeiras a mudar hábitos e são muito perseverantes. Despertam os próprios pais para as questões da reciclagem e até da mobilidade", destacou Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara de Guimarães e vereadora da Educação. "Guimarães, enquanto Cidade Educadora, assume um conceito real numa lógica transversal e de aprendizagem para vida, em que mistura estes conceitos que são cada vez mais emergentes", disse a mesma responsável.



O objetivo desta campanha, que vai ser desenvolvida ao longo deste ano letivo, é criar nos alunos mais hábitos de reciclagem e, precisamente por isso, a instalação de ‘ecobags’ na salas de aulas tem um papel fundamental. No total, serão distribuídos 650 ‘ecobags’.



Ainda no âmbito da Campanha de Recolha Seletiva será criado o concurso Separa e Ganha no Amarelo e Azul (Programa Ecovalor). Este concurso consiste numa competição entre as escolas, sendo que todas as que atingirem o mínimo definido serão sempre premiadas de acordo com as quantidades de resíduos separados para reciclar e haverá prémio para todos os que atingirem o mínimo definido, ou seja 70 sacos de plástico e 1 tonelada de papel e cartão. O concurso decorre entre os dias 15 de novembro e 31 de maio de 2019.



A campanha que arrancou esta quinta-feira é desenvolvida em parceria com a Resinorte.