Ecovia de quatro quilómetros vai ligar Faro a Olhão

Uma ecovia com aproximadamente quatro quilómetros de extensão e três metros de largura vai ligar a zona do Bom João, em Faro, à entrada da cidade de Olhão. O objetivo é estimular o uso da bicicleta como meio de transporte diário, para além do uso habitual em lazer e turismo.Na passada semana, a Câmara de Faro assinou um contrato com a sociedade Landscape Office, no valor de 33 mil euros, para a elaboração do projeto desta ecovia do litoral, numa área que integra o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF). O prazo para a entrega final da maquete é de seis meses."A ecovia pretende articular percursos da natureza com troços de circulação restrita e condicionada, na sua maioria acessos que já existem", referiu aofonte da autarquia farense.O município definiu com a empresa contratada que, no projeto, deveria constar a proposta do atravessamento das linhas de água e a definição do percurso da ecovia, com pelo menos duas alternativas viáveis para a ligação entre as duas cidades algarvias, bem como a apresentação das diferentes fases do projeto dentro dos prazos estabelecidos.Ao longo dos quatro quilómetros de trajeto, está previsto o aproveitamento de percursos já existentes e que respeitem as condicionantes do PNRF e da linha férrea.Antes da aprovação final do projeto, cabe a entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Águas do Algarve, Infraestruturas de Portugal, Parque Natural da Ria Formosa e Associação Portuguesa do Ambiente emitirem parecer favorável para que a obra possa avançar.