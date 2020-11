Eleição em Escola Secundária de Benavente junta 150 estudantes

Cerca de 150 alunos da Secundária de Benavente realizaram uma atividade de campanha eleitoral para a associação de estudantes que não cumpriu as regras relativas à pandemia.Sobre o incidente a 3 de novembro, o diretor da escola esclareceu que foi avisado que, "em alguns momentos, a regra de distanciamento social entre alunos não estaria a ser respeitada".Ato contínuo, no dia seguinte, Mário Santos reuniu com "os representantes das listas para que se fossem encontradas soluções entre todos a fim de manter as regras acordadas"."Em alguns momentos , a totalidade das regras de segurança não foram cumpridas e, como tal, enquanto diretor, devo assumir a responsabilidade", salientou, em comunicado. As eleições terminaram no dia 6 sem mais incidentes.