Eletrificação de 57 quilómetros da via férrea do Algarve em consulta pública

O estudo de impacte ambiental do projeto de eletrificação da linha férrea do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António entra em consulta pública a partir desta quinta-feira e até 17 de janeiro do próximo ano. Está em causa um troço de 57,4 quilómetros. A Infraestruturas de Portugal refere que "está igualmente em curso o desenvolvimento do projeto para a eletrificação do troço Tunes-Lagos".Atualmente, apenas se encontra eletrificada a linha entre Tunes e Faro, com uma extensão de 38,5 quilómetros, faltando ainda fazer o mesmo nos restantes 101 quilómetros da ferrovia da região.O projeto em consulta pública prevê a transformação da passagem de nível existente junto à estação de Tavira numa travessia apenas para peões, sendo construída, como alternativa, uma passagem inferior à linha férrea. Estão ainda previstas intervenções em alguns taludes e nas coberturas do cais de mercadorias de Faro e Vila Real de Santo António, e nas de passageiros da estação de Olhão. No troço a eletrificar existem seis estações e oito apeadeiros."O atual traçado de via não será objeto de intervenção, pelo que se mantêm as atuais velocidades de circulação, pontualmente superiores a 100 quilómetros/hora", segundo os documentos consultados peloFoi elaborado um estudo que indica que a modernização de toda a linha férrea algarvia permitirá, no prazo de cerca de 20 anos, captar aproximadamente 373 mil passageiros por ano.A eletrificação da ferrovia tem vindo a registar significativos atrasos. Em 2018, o então ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, tinha anunciado que os primeiros concursos da obra deviam ser lançados ainda nesse ano, o que não aconteceu.