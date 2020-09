Elevador panorâmico nas muralhas de Lagos

O projeto para a reabilitação e valorização das muralhas de Lagos está em fase de conclusão. Hugo Pereira, presidente da câmara, revela ao Correio da Manhã que está prevista a instalação de um elevador panorâmico num dos baluartes. Os trabalhos serão executados de forma faseada ao longo dos próximos três anos, representando um investimento de cerca de seis milhões de euros, explica o autarca.O objetivo é que, após a conclusão das obras de reabilitação, os baluartes das muralhas passem a poder receber visitas, segundo adianta Hugo Pereira. Esta estrutura, que constitui o mais importante edificado histórico de Lagos, foi construída em meados do século XVI.Ao longo dos últimos anos, este património histórico tem sido alvo de algumas intervenções de conservação, nomeadamente na frente de mar.Por outro lado, a autarquia pretende abrir um concurso de ideias para a terceira fase do Parque da Cidade, que abrange a zona adjacente à muralha renascentista, entre a travessa do Cemitério e o baluarte do Jogo da Bola (a norte), o bairro 28 de Setembro e a rua das Escolas Primárias (a oeste), e a rua Infante de Sagres e o baluarte da Porta dos Quartos (a sul)O objetivo da intervenção é criar um elemento de proteção e estabelecer uma ligação entre o centro histórico e a cidade extramuros, de acordo com a câmara local. Está também prevista a criação de mais espaços verdes e de dois parques de estacionamento.Esta terceira fase do Parque da Cidade será desenvolvida também de forma faseada, devendo o investimento rondar os 5 milhões de euros.