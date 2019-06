EMEL cobra lugares em cima dos passeios em Lisboa

Criar lugares para mais carros levou a que na freguesia de Campolide, em Lisboa, seja permitido estacionar em cima dos passeios com prejuízo para os peões.As ruas do bairro com a permissão para estacionar no passeio estão sinalizadas por parquímetros, sendo que o pagamento mínimo para não moradores é de 35 cêntimos por 15 minutos. A área abrangida por zona verde é paga entre as 9h00 e as 19h00 nos dias úteis.A EMEL - empresa municipal que gere o estacionamento pago na capital - informou que a medida foi solicitada pela junta de freguesia e devidamente autorizada pela Câmara Municipal de Lisboa."Tivemos o intuito de resolver a pressão do estacionamento na zona", referiu fonte do gabinete de comunicação da EMEL, que acrescentou que a medida "pretende ser provisória", até a câmara encontrar novos locais para estacionar.Os passeios com estacionamento abrangem as ruas Vieira Lusitano, Conde das Antas, Leandro Braga, Soares dos Reis, e Calçada dos Mestres. E segundo garantiu a Câmara de Lisboa, foi respeitado o espaço legal determinado para os peões.Diferente opinião tem Diogo Moura, líder da bancada municipal e presidente da concelhia do CDS Lisboa. O deputado municipal entende que a regulação do estacionamento não pode ser feito "à custa dos peões, com o impedimento da sua passagem e numa clara violação dos princípios emanados do Plano de Acessibilidades Pedonal de Lisboa".Os deputados municipais entregaram à presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, um pedido de esclarecimentos.O presidente da Junta de Campolide, André Couto, explica aoque a população pediu para "não haver cortes de mais lugares de estacionamento" e avança que medida é provisória até haver um parque no antigo mercado."Sou favorável à medida porque sentimos diariamente grande dificuldades para estacionar no bairro. Só lamento que tenham recentemente feito obras a colocar passeios novos e não tenham tido logo o cuidado de os fazer mais estreitos.""Uma solução destas é sempre um pau de dois bicos. Há sem dúvida uma maior facilidade para estacionar, mas também reconheço que os passeios estão mais estreitos. Houve, contudo, o cuidado para garantir a circulação de carrinhos de bebés e de cadeiras de rodas."