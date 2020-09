Empresa australiana desiste de gás natural em Pombal e Batalha

A Australis anunciou publicamente a sua pretensão de desistir dos contratos de prospeção de gás natural nas concessões da Batalha e Pombal. Perante as restrições da pandemia e as continuadas ações de protesto, a empresa australiana alegou ter ficado "com poucas opções" para prosseguir os trabalhos no terreno.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) foi informada das intenções da empresa, através de carta, e a decisão entra em efeito a partir do final deste mês, cinco anos após os contratos terem sido assinados.

A decisão foi recebida com júbilo pela associação ambientalista Zero, que se opôs ao processo desde o início. Em comunicado, a associação afirmou acreditar que a desistência "põe um ponto final na possibilidade de se vir a explorar combustíveis fósseis em Portugal".

A Australis admite estar "desapontada" com a situação e frisa que "este é um mau resultado para Portugal e para o ambiente", visto que o País terá de continuar a importar gás natural para suprir necessidades.

Em setembro de 2015, o Estado português assinou um contrato para a pesquisa e produção de hidrocarbonetos com a empresa, que abrangia duas concessões ‘onshore’ na Bacia Lusitânica, denominadas ‘Batalha’ e ‘Pombal’ cobrindo uma área de 2,500 km quadrados.

A desistência da Australis marca o final de um conjunto de processos, iniciados em 2015, que envolviam 15 contratos de concessão para pesquisa e exploração de petróleo e de gás natural, tanto no território como em zonas marinhas. Desde então que as empresas foram desistindo dos contratos, por razões distintas.