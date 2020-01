Empresa da Trofa contabiliza idas dos funcionários ao WC

Os funcionários do call center da Trofa do Grupo Trofa Saúde têm as idas à casa de banho controladas pela administração. A acusação foi feita esta segunda-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores de Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte. Além desta situação, aquela organização dá conta ainda de uma suposta "exploração desenfreada" aos trabalhadores daquele grupo privado de saúde."Nesta central de contactos do grupo, os trabalhadores são obrigados a registar no computador que usam um código (WC) quando se deslocam à casa de banho", lê-se no comunicado daquele sindicato. Segundo a denúncia, a situação "já dura há muito tempo e foi agravada, na semana passada, quando a empresa decidiu afixar no quadro os tempos diários despendidos pelos trabalhadores nas pausas, que inclui pausas para a refeição e pausas para a casa de banho. Viola assim a lei e a Constituição da República Portuguesa", acrescenta.O sindicato acusa ainda aquele grupo de saúde de "criar um sistema de banco de horas ilegal", com funcionários a "trabalharem 10, 12 e mais horas diárias sem pagamento de qualquer trabalho suplementar". Fala ainda de "salários muito baixos", "não paga a muitos trabalhadores o subsídio de turno de 15% e não fala com o sindicato, nem participou numa reunião do Ministério do Trabalho requerida pelo sindicato".A organização já pediu a "intervenção urgente da Autoridade para as Condições de Trabalho". O Correio da Manhã tentou obter uma reação do Grupo Trofa Saúde, um dos maiores no setor da hospitalização privada em Portugal, mas não obteve qualquer resposta.