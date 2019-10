Empresa liquida dívida e faz obras nas termas de Monção

As Termas de Monção foram visitadas por 1900 pessoas em agosto e 1600 em setembro - quase o dobro dos mesmos meses de anos anteriores. A maior afluência permitiu que a concessionária tivesse pagado, já este ano, 157 mil euros da dívida ao município, ficando pendentes apenas 10 mil euros. O espaço turístico, localizado no Parque das Caldas, vai fechar, entre os dias 28 e 30, para obras de valorização do interior do edifício.Após anos de "gestão difícil", como indica o próprio município, o balneário termal de Monção "tem sentido uma procura mais acentuada por parte de clientes portugueses e espanhóis, tanto na componente terapêutica como na oferta relacionada com o lazer e a estética". A empresa Advancesfera, à qual o espaço foi concessionado por 25 anos, já "tem feito diversos melhoramentos ao nível do pavimento, tetos e paredes".As termas são um dos pontos de atração turística do concelho de Monção. "Temos várias intervenções em andamento e projetos em fase de arranque que vão potenciar a capacidade de atração do nosso município. Hoje, somos visitados por muita gente. Amanhã, com uma oferta mais ampla, serão mais", referiu o autarca António Barbosa.O novo balneário termal foi inaugurado em junho de 2001 pelo então presidente da República, Jorge Sampaio. O contrato de concessão foi celebrado 24 de abril de 2007, com a empresa gestora do Hotel Termas de Monção, a metros da unidade termal. Estão disponíveis tratamentos a patologias reumáticas e doenças respiratórias, além de programas anti-stress, de emagrecimento e anticelulíticos.