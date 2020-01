EN13 cortada durante um mês para reabilitar conduta

Durante cerca de 30 dias, a EN13 vai estar totalmente cortada, na Maia, para obras de reabilitação da conduta hidráulica que esteve na origem do aluimento do piso daquela estrada, no sentido sul-norte, no domingo. A alternativa é a A41. O pórtico de portagem foi desligado para que os condutores afetados pelo corte de trânsito da EN13 não tenham que pagar pelo desvio.O desgaste da conduta, que levou ao seu rebentamento, foi a causa apontada pelo município da Maia - que já iniciou os trabalhos de reparação. "O trânsito continua a ser desviado pela A41, tendo a câmara conseguido a suspensão da portagem", indica a autarquia. Em comunicado, explica que "as obras passam por reabilitar a conduta existente e colocar uma conduta em betão armado para reforçar" a estrutura."A dilatação do prazo deve-se à necessidade de colocação da conduta em betão armado reforçado, à posterior compactação e estabilização do solo e pavimentação definitiva", acrescenta a câmara. Indica também que, "aquando da construção do IC24 (atual A41), há 30 anos, foi utilizada uma conduta em chapa de aço não oxidável (tipo Armaco) para conduzir a linha de água existente no local. Em alguns locais, esta conduta cedeu por envelhecimento, tendo provocado o seu abatimento. A água continuou a correr e foi arrastando os solos. A este problema, acresce a grande pressão a que o piso é sujeito com uma sobrecarga de veículos, que fogem da coroa de autoestradas portajadas", acrescenta.A EN13 está cortada na Maia. A alternativa, no sentido norte-sul, é a rua da Ponte de Moreira, até à zona da ETAR.