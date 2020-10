Enchente em Fátima obriga a cortar acessos

Milhares de fiéis deslocaram-se este domingo à Cova da Iria para participar na eucaristia do meio-dia. A enchente de visitantes, numa altura em que a GNR e o Santuário de Fátima realizavam o primeiro teste às capacidades de controlo do fluxo de peregrinos, obrigou ao encerramento de alguns dos acessos ao recinto.









O Santuário de Fátima explicou que, no início da celebração, decidiu “encerrar os acessos ao recinto pelo túnel e pelas escadas do lado norte (lado da Capelinha das Aparições) e pelo túnel do lado sul (oposto à capelinha)” com base nas informações dos acolhedores (recebem os peregrinos) e militares da GNR. O Santuário afirmou ainda não dispor do número de fiéis que participaram na missa.

A enchente ocorreu a uma semana das peregrinações de 12 e 13 de outubro, numa altura em que o Santuário e a GNR testam sistemas de controlo para cumprir com as exigências da Direção-Geral da Saúde, que limitou a lotação no recinto de oração a seis mil pessoas, durante a peregrinação aniversária.





Ao CM, o comandante do destacamento de trânsito da GNR de Santarém revelou que “não haverá restrições na circulação. Poderá haver no acesso aos estacionamentos”, disse.