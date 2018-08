Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Enfermeiro atleta’ corre por doentes com autismo em Espanha

Duarte Barbosa espera correr 200 quilómetros em 24 horas. Cada quilómetro vale um euro.

Por Aureliana Gomes | 09:52

"Alertar a sociedade para problemas muitas vezes esquecidos". É este o objetivo de Duarte Barbosa que, pelo terceiro ano consecutivo, promove um desafio solidário.



Depois da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, há dois anos, e da Abraço, o ano passado, desta vez a escolha recaiu na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA).



Durante 24 horas, o ‘enfermeiro atleta’, como é conhecido, vai dar corda às sapatilhas e correr na prova ‘24h00 de Vigo’, no Parque de Castrelos, Espanha, dias 25 e 26 de agosto.



Por cada quilómetro percorrido - espera fazer 200 - vai doar um euro à instituição. "O objetivo, para além de angariar dinheiro para a associação, é também sensibilizar para este problema que afeta muitas famílias", disse, ao CM.



A ideia surgiu há três anos quando uma familiar teve uma filha com paralisia cerebral. "Sou enfermeiro há 21 anos e atleta há muitos anos.



Pensei correr o máximo tempo possível e doar um euro por cada quilómetro, para ajudar", explicou o enfermeiro que nesse ano correu 204 quilómetros, numa prova em Vale de Cambra.



O ano passado, foi até à estação de S. Bento, no Porto, dar abraços que valiam um euro. Agora o desafio é em Espanha. "A maior dificuldade será o calor. Já me estou a preparar há algum tempo, mas tendo o foco da solidariedade, sei que vou conseguir dar o meu melhor", explicou.



Antes de avançar com o desafio, contactou a APPDA que acarinhou de imediato o desafio. "Ficaram muito contentes. Até fizeram umas camisolas com a inscrição ‘24h00 a correr com a APPDA’ para eu usar durante a prova", esclareceu.