Enterro da Gata arranca e luta contra o assédio em Braga

Já arrancou o Enterro da Gata 2019.Realizado o tradicional velório e a indispensável serenata, na noite de sexta-feira, a festa académica teve ontem duas das suas principais cerimónias, com a imposição das insígnias e a missa dos finalistas, momentos de grande emoção para alunos e respetivos familiares.Este sábado à noite, preparava-se o início da verdadeira folia, agora numa nova casa, o Altice Forum, com preocupações para travar casos de violência e assédio sexual.Segundo divulgou o projeto ‘Sexism Free Night’, a sensibilização começou pelo próprio staff. "Demos formação às pessoas que vão trabalhar nos bares e na zona ‘Gata na Saúde’. Sensibilizámos para a sinalização de casos de violência sexual ou outras formas de violência de género, pedimos que fossem ativos e que, de forma segura e não violenta, interrompessem situações, acolhessem denúncias e soubessem encaminhar as pessoas para zonas seguras", lê-se na página do Facebook.É preocupação da organização que tudo decorra sem problemas e daí também elogios ao novo local, embora fechado (há também um amplo espaço exterior, que será aproveitado, principalmente nos dias de maior enchente), mas que traz mais conforto e mais segurança ao Enterro, que conta com um reforço de iluminação pública, além do natural policiamento.Ontem, o nome forte do cartaz era o de Richie Campbell, seguindo-se outros artistas bem conhecidos ao longo de toda a semana, como Samuel Úria, B Fachada, Wet Bed Gang, o habitual Quim Barreiros, Dillaz e Blaya. Mais de 40 cursos da academia estarão ao ‘dispor’ com as suas barraquinhas .