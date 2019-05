Época balnear arrancou em 35 praias do Algarve

Um simulacro de salvamento de um banhista, vítima de pré-afogamento, na praia do Inatel, marcou esta quarta-feira o arranque da época balnear nas 26 praias do concelho de Albufeira.Também no concelho de Lagoa, nove praias já são vigiadas por nadadores-salvadores, num total de 35 zonas balneares abertas."O objetivo é mostrar às pessoas como trabalham as equipas na praia", disse aoAlberto Matos, da Associação de Nadadores-Salvadores de Albufeira."Fazemos este trabalho de vigilância desde o início de abril porque os residentes também merecem", reforça Alberto Matos. O grande desafio das autoridades é a teimosia dos turistas que persistem em colocar-se junto às arribas.Ricardo Arrabaça, comandante da Capitania do Porto de Portimão, explicou aoque os portugueses "sabem o perigo que há junto das arribas mas os turistas estrangeiros quando chegam nem sempre têm noção e expõe-se ao risco".Estes comportamentos de risco leva Ricardo Arrabaça a passar a mensagem de que é "preciso evitar a aproximação às arribas".No Algarve, há 14 praias de uso limitado devido ao risco de desmoronamento de arribas. A praia dos Careanos, em Portimão, passou a ser uma dessas praias.Na praia do Inatel estão disponíveis duas cadeiras destinadas a banhistas com mobilidade reduzida. Destaque ainda para a existência de bandeiras para pessoas daltónicas, ou seja, pessoas que não distinguem algumas cores.E se nas praias de Albufeira e Lagoa a assistência a banhistas já existe, nas restantes praias algarvias a época balnear só vai começar a 1 de junho e decorre até 15 de setembro.