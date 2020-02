Equipas especiais tentam travar crimes em carros em Braga

No início do ano, só numa noite, mais de uma dezena de carros estacionados na rua, em Braga, foram alvo de furtos. Vidros partidos e automóveis danificados para serem roubados, na maioria, bens de pouco valor.A vaga de crimes alastrou-se às últimas semanas em veículos pessoais e de serviço - como táxis - e preocupa a população, que se queixa de pouco policiamento. A PSP de Braga garante que o número de efetivos é adequado e diz que foram criadas equipas para o combate a este tipo de crime."Há carros que ficam parados uma ou duas horas à espera para retomar o serviço e, mesmo assim, muitos têm sido alvo de furtos", explica Amândio Pereira, taxista em Braga, especificando que o objetivo dos ladrões passa por "trocos" ou tablets que ficam nos veículos.No final de 2019 e início deste ano, houve um registo atípico de casos. A maioria dos furtos ocorre de noite, sobretudo aos fins de semana, em zonas pouco iluminadas e/ou próximas dos espaços de diversão noturna."Nunca vi tantos assaltos a carros como nas últimas semanas. A PSP anda pela rua, mas eles são mais rápidos", criticou Amândio Pereira, taxista de 83 anos. A solução, para este profissional, é colocar mais efetivos a patrulhar, sobretudo nas zonas identificadas como problemáticas.A GNR de Vila Flor deteve em flagrante dois menores, de 16 e 17 anos, que furtavam automóveis com os quais sofriam acidentes. São suspeitos de sete assaltos, entre 4 e 10 de fevereiro, que vinham a ser investigados pelas autoridades, em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.