Escassez de água afeta freguesia de Pegões no Montijo

Um fio de água é o máximo que por estes dias sai das torneiras da população da freguesia de Pegões, Montijo. A autarquia está a fazer obras de higienização e melhoramento no depósito de água e há mais de um mês que a população fica muitas vezes sem água.Os negócios são os mais afetados. Rute Azenha é proprietária de um salão de cabeleireiro em Pegões-Cruzamento. Há mais de um mês que tem de comprar garrafões de água para lavar os cabelos das clientes. "Tenho pouquíssima água. Todos os dias compro garrafões de cinco litros de água no supermercado, aqueço na cafeteira elétrica e tenho feito assim. É muito complicado, principalmente lavar a cabeça em trabalhos de pintura", desabafa aoPreparar refeições, fazer tarefas domésticas ou até tomar banho tem sido um desafio para os habitantes de Pegões. "Tomei agora um duche mas apenas com um fio de água. O meu marido chega do trabalho ao final da tarde e nem sequer água tem. Só a partir das 21h00 e é um fiozinho", conta Isabel Ferreira.O primeiro prazo definido pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo já foi ultrapassado. A expectativa da autarquia é conseguir regularizar a situação até ao dia 11, quarta-feira. "Era imperativo fazer a higienização do depósito de água.Como alternativa é usado outro depósito para a população. Sabemos que isto causa constrangimentos à população, mas no início do trabalho de limpeza verificámos que havia material que devia ser substituído e por isso o prazo teve de ser alargado", explica o presidente da autarquia, Nuno Canta. A população é aconselhada a fazer uma utilização racional da água.