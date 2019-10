Escola Cantina Salazar é um "espaço de celebração da democracia"

O presidente da Câmara de Santa Comba Dão quer aproveitar o património deixado por António de Oliveira Salazar como um polo de atração turística e de desenvolvimento económico do concelho. Nesse sentido, estão já em curso as obras que vão transformar a Escola Cantina Salazar num "espaço de celebração da democracia", diz o autarca Leonel Gouveia.A recuperação dos edifícios, bem como a conservação do espólio, foram vistos por muitos setores da sociedade portuguesa como um regresso ao passado e de homenagem a Salazar. Vários executivos da Câmara de Santa Comba Dão tentaram criar um núcleo museológico com os bens de Oliveira Salazar. As obras arrancaram e logo se levantaram críticas, o que levou à criação de uma petição contra o que chamaram "Museu Salazar" - que juntou mais de 20 mil assinaturas -, e no Parlamento foi aprovado um voto de condenação por ser uma "afronta à democracia".Para Leonel Gouveia, tratou-se de "um voto inútil" porque "votou-se o que nunca existiu". "É nosso objetivo que o Centro Interpretativo do Estado Novo seja um equipamento obrigatório para a visita de escolas, que sirva de local de estudo para estudantes universitários, que receba investigadores e historiadores, que seja um espaço de celebração da democracia", diz o autarca. Acrescenta ainda: "O equipamento constituir-se-á como um espaço de conhecimento, cultura, de educação e história, que dará a conhecer uma época e a sua contextualização."As obras na cantina já começaram, mas estão suspensas devido a um problema técnico.