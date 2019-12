Escola de Este S. Pedro em Braga custa um milhão de euros

A EB1 de Este S. Pedro, em Braga, vai ser totalmente requalificada no próximo ano. A garantia foi deixada por Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal, durante uma visita à União de Freguesias de Este (S. Pedro e S. Mamede), adiantando que a EB1 de S. Mamede irá também ser intervencionada. O projeto já está concluído, mas falta realizar o concurso público para que a obra seja adjudicada.

"Estamos a falar de uma obra superior a um milhão de euros, que vai permitir a requalificação e ampliação da escola. Este é um investimento muito necessário e há muito ambicionado pela população", referiu Ricardo Rio. O autarca prevê que as obras arranquem antes do início do próximo ano letivo de forma a não comprometer o arranque das aulas.

Quanto à EB1 de Este S. Mamede, a intervenção será menor. Ainda assim, o projeto prevê, também segundo Ricardo Rio, "melhorias relevantes no seu interior e o espaço exterior será totalmente renovado, melhorando ainda mais as condições de funcionamento do equipamento escolar que tem vindo a registar um número crescente de alunos".

Após visitar várias obras efetuadas nos espaços públicos da união de freguesias, o autarca salientou que uma das preocupações naquela zona do concelho é a segurança rodoviária: "Estamos a fazer várias intervenções na variante do Fojo e vamos retirar a passagem superior junto ao Moinho de Este S. Pedro e criar melhores condições de atravessamento para peões. Vamos também intervir no Largo de Pidre, em Este S. Mamede, numa obra de grande envergadura e que vai melhorar as condições de circulação."