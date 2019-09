Escola em Faro abre oficina para bicicletas

Tem alguma bicicleta usada em casa ou acessórios que já não utilize? Saiba que é possível entregar todo esse material na Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, para que seja recuperado na oficina escolar que está a ser criada no estabelecimento de ensino.A iniciativa está integrada no projeto ‘Bike Me’, que pretende mobilizar cada vez mais alunos e professores a deslocarem-se para a escola de bicicleta. Na oficina que está a ser criada será possível deixar bicicletas usadas para que estas sejam recuperadas e posteriormente entregues à comunidade escolar.Em declarações ao, Francisco Soares, diretor do agrupamento, afirma que "esta não é uma iniciativa isolada" e parte de "uma mudança de mentalidades que a escola tem vindo a fazer, desde o ensino primário até ao secundário".Segundo o mesmo dirigente, o objetivo é conseguir que "os alunos e docentes olhem para a bicicleta como um meio de transporte viável e seguro". Para isso a escola tem trabalhado em conjunto com a Câmara de Faro na promoção da mobilidade, no sentido de serem construídas mais ciclovias pela cidade.Na última reunião geral da escola, que reuniu cerca de 250 professores, foram vários os que foram de bicicleta.Desde o início deste ano que a escola disponibiliza um lanche extra a quem utilizar a bicicleta como meio de transporte, num incentivo à saúde e mobilidade.As primeiras ferramentas necessárias para a reparação das bicicletas foram oferecidas pela Federação Portuguesa de Cicloturismo, segundo o dirigente escolar, num "reconhecimento pelo bom trabalho" realizado pela escola.