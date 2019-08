Escola Secundária de Silves reúne alunos nos 100 anos da Instituição

A Escola Secundária de Silves comemora no dia 14 do próximo mês um século de vida. Ao longo de toda a sua existência, o estabelecimento de ensino já contou com cerca de 100 mil alunos.João Gomes, diretor da escola, revela que no último jantar de aniversário "estiveram presentes cerca de 700 pessoas", pelo que é possível que na efeméride comemorativa do centenário esse número venha a ser ainda superior.O objetivo é reunir antigos e atuais alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. Além do jantar, o programa festivo contempla a inauguração de exposições e animação musical.Foi em 1919 que, através de um decreto-lei, foi criada a então Escola Elementar de Comércio e Indústria de Silves. Durante muitos anos, a escola recebeu alunos de vários concelhos do Algarve e mesmo do Baixo Alentejo, porque havia no Sul do País poucos estabelecimentos do ensino secundário. Chegou a ter 1500 alunos por ano, na década de 70 do século passado, contando atualmente com cerca de 800.Ao longo de um século, a escola já esteve localizada em três edifícios da cidade de Silves. As instalações que ocupa atualmente foram alvo de uma requalificação de fundo há menos de uma década, o que implicou um avultado investimento do Estado, em torno dos 14 milhões de euros. "As instalações são espetaculares", segundo garante João Gomes.Em termos de resultados obtidos pelos estudantes, a Secundária de Silves também tem vindo a destacar-se. No ano letivo de 2017/18, o estabelecimento de ensino foi eleito o melhor do Algarve, pelo terceiro ano consecutivo, com uma média de 115.10 pontos em 505 exames, com base no ranking das melhores escolas do País.