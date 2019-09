Escola Secundária na Póvoa de Lanhoso pronta para abrir em setembro

Até ao final deste mês, devem ficar prontas as obras de requalificação da Escola Professor Gonçalo Sampaio, na Vila da Póvoa de Lanhoso, a tempo do início do próximo ano escolar. A empreitada está orçada em 2,5 milhões de euros, sendo que 85% do valor vem de fundos europeus, e a restante verba chega pela Câmara Municipal e Ministério da Educação."A requalificação deste estabelecimento escolar, por onde passaram e passam sucessivas gerações de Povoenses, era uma reclamação antiga dada a sua degradação e acreditamos que se está a ser realizada e quase concluída, neste momento, é porque a Câmara Municipal, atenta a esta necessidade, decidiu intervir, teve um papel muito ativo, numa área que nem era da sua responsabilidade direta", sublinhou o presidente da Câmara, Avelino Silva, que visitou as obras.Nesta altura, estão ser intervencionados três pavilhões, dois de salas de aula e numa parte do pavilhão central, bem como a cobertura exterior."Estamos a fazer todos os esforços que tudo esteja pronto para o arranque do próximo ano letivo e tudo indica que assim seja", explicou a vereadora da Educação, Gabriela Fonseca.A autarquia também está a intervir nos espaços verdes, no exterior do estabelecimento de ensino, para garantir que, em setembro, também estes estejam concluídos e arranjados.No próximo ano letivo, a Autarquia da Póvoa de Lanhoso vai oferecer, pela primeira vez, os cadernos de atividades a todos os alunos que frequentem 1º Ciclo do Ensino Básico. Uma medida que pretende reforçar os apoios às famílias.